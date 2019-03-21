﻿莫斯科時尚型宿

莫斯科冬季氣溫常徘徊在攝氏零下十多度之間，但今年氣氛有點不一樣，因為市內多處都亮起璀璨燈飾，晚上平添不少暖意。瑰麗酒店集團在俄羅斯的首家酒店Pentahotel Moscow, Arbat，便剛於莫斯科開業，成為當地最新時尚型宿。



文：Rachel



圖：Rachel、Pentahotel Moscow, Arbat



鳴謝：Pentahotel Moscow, Arbat



古樓改建 工業風格



當高牆倒下，鐵幕掀開，莫斯科便以驚人速度向自由開放的市場進發，吸引來自世界各地的遊客造訪，星級酒店更是一家家的開，好像在去年12月，主打年輕品味客人的Pentahotel Moscow, Arbat便在莫斯科最熱鬧的市中心區開幕，成為瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）在俄羅斯的第一家酒店。



Pentahotel Moscow, Arbat與傳統遊客熱點阿爾巴特街（Arbat Street）只有一街之隔，購物或覓食都極方便，酒店本身由區內四幢特色「Book House」的其中一幢改建而成，此建築群早在上世紀六十年代落成，是商業及購物中心，各高二十六層，是當年莫斯科最早出現的摩天大廈，遠看就像四本翻開的巨大書籍般，氣勢不凡。



Pentahotel現在進駐其中一幢大樓的六個樓層，雖說保留大樓外觀，內部卻作了全面改裝及翻新。Pentahotel向來主打年輕及具品味的客群，這趟在裝潢上便花了不少心思，設計主打近年流行的工業風，更以細節位饒富心思，包括鏡子、燈飾及椅子等都非常特別，「打卡」一流。



為配合酒店型格時尚的格調，這裏更破格地把酒店前台與酒吧結合，客人來到位於二樓的酒吧便可辦理登記入住手續，兼可順道點杯飲品一解旅途疲累。此外，酒吧旁邊也有個Pentalounge供住客閒坐，這裏還設有桌球枱可免費玩樂。



登記入住後，客人便可乘搭電梯來到房間，整家酒店共有二百二十八間客房，每間面積由大約二百二十方呎起，雖不算大，卻是型格整潔，我最欣賞繪畫在房間牆壁上的那幅莫斯科地圖，標示了酒店附近一眾知名景點如紅場、普希金美術博物館及購物商場等位置，既美觀又實用。酒店更設有餐廳、二十四小時開放的健身室及多用途會議室等設施，前者供應地道及國際美食。



Pentahotel Moscow, Arbat



地址：15 Novy Arbat Avenue, 119019, Moscow



電話：7 495 787 44 33



房租：雙人房每晚約598港元起



網頁：www.pentahotels.com/hk/destination/russia/moscow-arbat