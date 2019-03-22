﻿洗碗碟機大胃王

愛煮飯、懶洗碗，可能是不少人的心聲，Panasonic最近就推出了第二代自動洗碗碟機，除配備高溫殺菌及持續乾碗功能，更可一次過清洗三十九件餐具。



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新



產品查詢：2833 0955



洗碗碟機的確是飯後好幫手，只要把廚餘處理好，就可放入機內清洗。然而購買洗碗碟機前，要考慮的問題也不少，例如耗水量、容量、除油能力、清洗時間及烘乾存放等。Panasonic新推出的自動洗碗碟機（型號：NP-TH1HK），便可一機解決以上問題。



新機容量特大，連十吋長蒸魚碟及煎鍋等也可輕鬆擺放，而且一次可洗三十九件餐具，上、下層餐具籃有固定位置，防止餐具移動。值得一讚的是，雖然機身體積不小，但設計上特意採用折疊式門蓋，開啟後不會造成阻礙。



無死角清洗



市面上許多洗碗碟機以慳水為賣點，但因清洗時換水次數不多，油脂仍有機會附於餐具表面。以阿卓爸爸經驗，一隻長蒸魚碟，其表面的魚油和乾透魚皮，普通洗碗碟機未必能徹底清洗，往往要用人手再洗，新洗碗碟機NP-TH1HK則裝有四組清洗噴咀，提供全面無死角清洗功能，另外還設有「高溫除菌」程序，以攝氏八十度熱水清洗餐具，有效分解油脂及污漬。阿卓爸爸更發現，此機採用全自動供水設計，其用水量只約11.7公升，較傳統大型機種節省幾倍用水量！新機又有「持續乾碗」功能，於乾碗功能後，再吹風約兩小時，能保持洗碗碟機內部乾爽。售價：$6,680



【測試評語】 三十五分鐘快速模式



這部洗碗碟機設有隱藏式把手，下方是感應操作，備有五種清洗程序，包括標準、高效、清洗機身、節能及超快速。超快速清洗模式只需約三十五分鐘就可完成清洗，而標準模式約九十六分鐘，如果針對高度油污等碗碟可使用高效模式，時間約一百三十分鐘。只是乾碗的話，大約需時六十分鐘。