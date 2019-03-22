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﻿【其他選擇】　A級烘乾效能

2019-03-22 列印
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　　Siemens的座檯式洗碗碟機（型號：SK26E821EU）只有四十五厘米高，一樣有熱水強力洗碗，可放入六套標準餐具，其歐洲能源效益評級達A+，烘乾級別是A，耗水量約8公升，可用70°C熱水清潔鍋具，系統有水質感應及洗滌劑檢測。售價：約$4,990　查詢：2565 6151
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