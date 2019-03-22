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﻿手機串流玩Xbox Game

2019-03-22 列印
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　　微軟日前在官方節目《Inside Xbox》中透露了不少Xbox One的最新動向，而焦點之一是預計今年公開測試的串流打機服務「Project xCloud」，並且首次示範利用Android手機加裝Xbox One手掣，通過網上串流方式試玩賽車名作《Forza Horizon 4》，看來效果不差。由於「Project xCloud」是通過分佈全球54個地區的Azure數據網絡中心，來處理一切遊戲運算過程，玩家基本只須連接4G甚或5G流動網絡，便能夠隨時隨地使用手機或平板登入暢玩Xbox One遊戲。

　　在如今流動裝置及網絡技術成熟的大環境下，微軟選擇發展串流打機，而非耗費資源搶攻手提遊戲機市場，實屬明智之舉。毋須在家中坐定定，都可以玩到3A級遊戲大作，單是這一點已教機迷期待萬分吧！

文：Joe
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