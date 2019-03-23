﻿APEX 2019 無孔新Phone格

今年手機市場驚喜不斷，除了摺芒成真及5G快將上馬，還有更多的嶄新技術正在湧現，且看vivo開發的新一代概念機APEX 2019，大膽棄掉機身所有孔位及按鍵，開創出零孔式發聲及整個熒幕皆可指紋解鎖的應用新方向。



零孔式發聲



如說去年第一代概念機APEX，為vivo一系列手機包括V、X、NEX系列帶來了熒幕指紋、升降式鏡頭等設計靈感，第二代APEX 2019所具的啟發性相信不遑多讓，由機身設計、操作體驗，以至娛樂效果，皆會讓用戶對手機的認知有所衝擊。先說廠商追求Super Unibody的一體化機身設計，乍看APEX 2019與一般全熒幕手機沒大分別，但拿上手感受一下，即會驚訝手感出奇地舒適，除了歸功於G2連續曲面玻璃機身，仔細看還會發現機身四邊找不到一個孔，沒喇叭、沒聽筒、沒SIM卡槽、沒USB插口，就連開關、音量鍵，以至前置鏡頭也不見。哪怕全機無孔，但藉着嶄新的熒幕發聲及機背的零孔揚聲器，通話如常清晰，只是聽歌睇戲，聲音改由後方傳來。至於傳統的機械式按鍵則由雙感應的電容及壓力觸控全面取代，在機側按壓及輕觸隱藏式按鍵，即可進行開關及調校音量，雖然靈敏度十足，但用戶難免要重新適應一下。



熒幕指紋無處不在



說到充電及傳輸一環，APEX 2019在機背加了一排金屬接點MagPort，並以專用傳輸線代替主流的USB-C，傳輸線藉磁力與MagPort連接，由於磁力極強，不用擔心鬆脫。當熒幕指紋解鎖差不多已成為旗艦手機的指定項目，APEX 2019走得更前，所配備的全熒幕指紋技術，不再侷限於指定區域掃描，而是隨意在熒幕任一個地方，都可以識別指紋並解鎖，毋須遷就掃描區域，令解鎖更快更方便之餘，還可同時掃描雙指紋，如同時登錄左、右拇指指紋，手機安全性大大提升。規格方面，APEX 2019用上目前最強的S855處理器，內置12GB RAM及512GB ROM，支援5G傳輸。現在概念是有了，廠商最終會把當中哪些技術移植至旗下手機並量產面向市場？暫且拭目以待。



