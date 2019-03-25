﻿VAIO筆電 瀛格三連發

除了追求輕便與高效能，二合一平板設計也是商務Notebook發展方向，且看日本VAIO即將抵港的三款新作，既有輕盈程度媲美13.3吋機款的SX14，亦有高效且續航力達13小時的SE14，還有旗下首款二合一平板電腦A12，分工正好迎合上述定位。



文、圖：B1807



查詢：VAIO/3725 0625



亞洲首賣 SE14



自去年暑假重返本地Notebook市場後，VAIO未見有太大動作，不過今年勢加強產品線陣容，日前率先在本地發售年度新作SE14，將連同5月初登陸的SX14及A12兩款型號，聯手搶攻市場。先說亞洲首賣的SE14，全黑色機身造型貫徹品牌穩重風格，除了工作用途，全方位娛樂也是此機強項，事關配備14吋全高清芒之餘，內置四個喇叭支援Dolby Atmos音效，可以營造逼真環繞聲，睇戲聽歌固然一樂也，要是選配AMD Radeon 550X顯示卡，連打機也足以應付。至於另一台14吋型號SX14，無論機身大小或1.05kg重量，基本上與13.3吋機無異，輕巧得令人咋舌，除了改用UD碳材質為外殼，熒幕邊框亦大幅收窄。與SE14一樣，SX14用上第八代Core處理器，機身兩側設有VGA、LAN等實用擴充端子，外出進行簡報，根本不用多帶轉接器。



二合一平板 A12



為迎合二合一平板潮流，VAIO也帶來首款二合一設計的A12，單看12.5吋全高清平板部份，重量約620g，厚度僅7.4mm，續航力最長可達8.5小時。當然需要進行文字資料輸入，可將平板放回鍵盤，多得Stabilizer Flap設計，當平板插入接合軸，不會出現傳統平板電腦常見的頭重腳輕問題。VAIO Notebook以外，代理Nexstgo同步推出了自家商用旗艦PRIMUS NX301，配備14吋全高清芒，機身採用鋁合金製造，重量僅1.25kg，機身通過14項MIL- STD-810G軍用測試，加上訂製的散熱和通風系統，全天候提供穩定性能。