﻿環保雜貨店 歎優質素食

環保議題備受關注，近年討論聲音不斷，然而怎樣才算是環保？「環保是一門課，需要教育大家。我開設這家走塑雜貨店，讓大家從小事開始學習，將環保融入生活中，令本來不環保的人，也有興趣來體驗一番。」雜貨店兼餐廳Slowood店主Dora如是說。



文：陳芍瑩 圖：褚樂琪



Slowood位於堅尼地城，是一家新開設的「裸買」雜貨店，亦是主打素食的餐廳。店主Dora曾於紐西蘭生活，欣賞當地的無包裝超市，希望推廣至香港，於是自行開店。新店大賣世界各地的日用品、糧油雜貨、廚具及化妝品等，產品全部「走塑」，鼓勵客人自攜容器購物。意粉、米、麥片、昆布、松茸等除沒有包裝，更可逐克購買，不怕買太多造成浪費。又引入利用太陽能發電和天然雨水製造的Blue Earth手工洗頭皂，連生產方法也講求環保。「我不會只看產品製造商有沒有相關證書，亦重視他們背後的理念和做法，所以我較喜歡有同樣理念的細牌子。」Dora解釋。



雜貨店的盡頭，就是餐廳。餐廳的負責廚師是Dora在旅行時認識的外國人Robert，他熱愛烹飪，煮製食物總令人留下深刻印象，亦能把素菜化成色彩繽紛的開胃佳餚。自家製的豆奶乳酪，配上時令水果及焗製過的藜麥，滿有豆香，非常美味。牛油果多士以紐西蘭牛油果製成，加上自家製酸種麵包，鬆軟幼滑。像意式炸飯球的Arancini with Salad，外層香脆，內餡為菠菜、蘑菇、芝士和意大利飯粒，豐富味濃。



Slowood



地址：堅尼地城爹核士街11號浚峯地下1至3號舖



查詢：2818 0203