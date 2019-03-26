﻿精緻晚餐（2）味尋春之頌

近日好友在聚會上大讚TATE Dining Room & Bar美女廚師Vicky的中法融合料理華麗精緻，不但菜式造型設計具美感，且食材配搭優雅，淡雅細膩的手法更令女生吃得心花怒放。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



碟上的美學



TATE Dining Room & Bar年前從伊利近街半山電梯旁舊舖搬到荷李活道現址已有一段日子，相比從前開放式廚房配單邊雅座的設計風格，現時日系法式餐廳的裝潢更為高雅。



是夜春令套餐（$1,680/8道菜/位）以八首詩頌演繹節令食材，並通過烹調和視覺效果炮製出詩情畫意的晚餐。眼前的「山藥頌」嬌媚萬分，微甜爽實的山藥化作花托，配搭脫水菠菜脆片的花瓣，並以矜貴的魚子醬當花蕊襯托，吃時蘸上散發麻油香氣的椰菜花漿，以及底層的大地魚高湯啫喱提味；山藥和菠菜脆片入口爽脆，正好和椰菜花漿及大地魚高湯啫喱的軟黏口感形成強烈對比，加上魚子醬入口爆汁的海洋鹹香，吃罷令人心花怒放。接下來的「鮑魚頌」，以味道濃厚的澳洲黑邊鮑和味淡爽脆的萵筍配合雞油慢煮後薄切，配以芳香的松茸及味淡雅致的梭魚子，倍添田園及海洋雙重風味。



緊接着的「金橘頌」，以源自法國東南部格勒諾布爾的Grenobloise番茜檸檬牛油汁，配合甜酸醒胃的金橘作醬汁，帶出北海道帆立貝鮮甜肉厚的特質，並以漬物和雪菊作點綴。下一道的「赤鯥頌」風味獨特，日本赤鯥（又名喉黑）因鮮甜柔嫩且肥美，而得「深海紅寶石」的美譽，嬌貴的赤鯥經慢煮後輕烤魚皮，讓皮下油脂滲出，確保肉質濕潤細嫩，吃時蘸點酸菜馬賽魚湯汁，酸辣醒胃而不搶赤鯥的鮮甜味道，最後以夾雜番茄酸菜和醃茴香籽的漬物淨化味蕾。至於看似是蝦米煮意粉的「殼貝頌」，以番茄海藻龍蝦高湯烹煮Tagliolini，加上炸日本櫻花蝦增添香脆口感，麵條盡吸醬汁精華，櫻花蝦香氣濃郁，散發難以形容的第五味Umami。接下來的「乳鴿頌」是經典法國血鴨Canard Au Sang的變奏，慢煮法國乳鴿胸釀梅菜配腐皮賣相精緻，伴隨的乳鴿汁加入了金華火腿和四川香料，入口麻而不辣。最後甜品為「紅果頌」，以嫣紅色的烏梅和洛神花醬，襯托貼上糖漬富士蘋果片的蒸焗蛋白糖霜球，內裏桂花朱古力慕絲包裹帶薑餅碎的木莓雪葩，整體甜酸醒胃而口感豐富。



TATE Dining Room & Bar



地址：上環荷李活道210號



查詢：2555 2172