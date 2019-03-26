﻿自轉「地球」現灣仔

我們身處地球，卻偏偏不太清楚地球外貌是怎樣的？由英國藝術家Luke Jerram創作的藝術裝置《GAIA》，是個直徑長七米、表面印有美國太空總署（NASA）於1972年拍攝超高清地球圖像的仿真地球，「GAIA」意思是古希臘神話中的「大地之神」，Luke解釋起這個名字是想營造歷史感，帶出「地球是有生命的」意思。



《GAIA》大小為真實地球的一百八十萬分之一，每厘米等於地球表面的十八公里，Luke建議大家在晚上六時左右到達展地，當夜幕低垂，「地球」便會發光，站在距離它二百一十一米以外觀賞，會有種從月球俯瞰地球的震撼感覺！「太空人身處外太空俯瞰地球時，都會被它的美麗所震懾。當他們回到地球時，就會突然感覺地球原來是個很脆弱的星球，它的生態系統需要多加保護。」他補充，這稱之為「總觀效應」（Overview Effect），並希望在晚間觀賞作品時也會有相同體會，加深市民對保護環境及大自然的責任感，「因為大家都活在同一星球，地球是我們唯一的『家』。」



是次在港展出的場地（灣仔「利東街」中庭）為戶外展區（展期為即日至5月7日），除採懸掛方式展示，亦首次加入自轉效果，「地球」自轉一次需時四分鐘，比真正地球自轉快三百六十倍，觀眾可以更生動、立體地感受地球的奧妙。Luke坦言，令 「地球」自轉是創作時最大的挑戰，「要令它轉動，需要在頂部安裝發動機，以及經過多次測試才成事。」《GAIA》是在Luke的家鄉英國布里斯托，由一家熱氣球公司製造，將影像印於布上然後縫合起來，「它就如一個氣球，將之收納在細小的盒子，很方便運送呢！」Luke笑着說。



Luke用了六個月籌備及製作《GAIA》，去年7月先在英國展出，對比他的同類巨型月球作品，他認為人類看到地球的機會較少，「我們凝視月球已上千年，但能這樣（人類身處太空）望到地球至今只有五十多年，歷史短得多，希望從不同的演繹看到分別，我亦由此發現原來地球有七成為海洋。」他同時認為，這是一個機會，讓我們思考和探討地球氣候變化問題。



文：Katrina 圖：受訪者提供、星島圖片庫