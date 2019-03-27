﻿《Art Basel》明開鑼藝術迷大召集

《Art Basel》分為藝廊薈萃（Galleries）、亞洲視野（Insights）、藝術探新（Discoveries）、策展角落（Kabinett）、藝聚空間（Encounters）、光影現場（Film）等展區，內容豐富。整體而言，不難發現各畫廊不約而同多了女性藝術家的作品，現場沒有實際的數字，然而，根據Artfacts.net數據顯示，全球展覽中女性藝術家比例由2000年的25%增長到2018年的33%，可見這個環球新趨勢。
當中參展的Sprüth Magers畫廊，亦將展示Barbara Kruger、Louise Lawler、Cindy Sherman、Rosemarie Trockel一眾女藝術家的佳作，同時畫廊的創辦人Monika Sprüth亦為在H Queen's的HART Hall舉行的《科隆香水》（《Eau de Cologne》）女性群展展覽策展，Monika將於明天（3月28日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁，分享更多參展目的和對藝術市場的性別不平衡問題的看法，密切留意。
《巴塞爾藝術展香港展會2019》
日期/時間：（公眾日）3月29日（五）及30日（六）/
1:00pm至8:00pm
3月31日（日）/11:00am至6:00pm
票價：（一天門票）
3月29日（五）$375/人
3月30日（六）及31日（日）$475/人
地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心
網頁：www.artbasel.com/hong-kong