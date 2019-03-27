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﻿春夏限定 花樣底妝

2019-03-27 列印
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  日本彩妝品牌Sofina Primavista於今個春夏推出全新版本持久控油底霜及防曬粉餅，特別將繁花盛放的美態補捉，變成新包裝主題。外表固然吸睛，產品亦具實用性，每到夏日，總會有容易脫妝的問題，持久控油底霜會是好幫手，只要在化妝前薄薄塗上一層底霜，便可令底妝更持久。上班後，萬一發現有脫妝情況，則可在面頰輕輕印上柔滑持久防曬粉餅，有淡化毛孔、提亮膚色之作用。

文︰Angel

查詢︰2866 3776
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