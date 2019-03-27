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﻿Nike×海運觀點 女生齊運動

2019-03-27 列印
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　女性在社會上的角色愈來愈重要，但應如何做到Work-life Balance呢？首要條件是要有強健的體魄與良好的心理質素。而運動與健康息息相關，適量運動更可為自己減壓呢！由即日起至5月29日，逢星期三Nike將聯同海港城於全新地標「海運觀點」，打造運動休閒空間Wellness in the City，讓一眾女生參與各種活力十足的NTC健身訓練。在醉人的日落景致和壯麗的香港天際線下做運動，定能為身心注滿正能量。

文︰Angel

日期：即日至5月29日（逢星期三）

地點：尖沙咀海港城海運觀點

報名網址：

www.nike.com/events-registration/

series?id=4901&days=-1
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