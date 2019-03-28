﻿浪漫體驗 寇立泳池別墅

泰國南部、鄰近布吉的度假勝地寇立（Khao Lak），擁有平靜的海岸線，附近更有寇立國家公園及著名潛水區斯米蘭群島，有意前來玩樂，不妨考慮下榻當地的新酒店Robinson Club Khao Lak，這裏的多款房間中，便以泳池別墅成為情侶們的最愛。文、圖：Kengi



鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、AirAsia



環境舒適 度假熱選



來自德國的Robinson Club集團，首家度假酒店早在1974年於肯尼亞開幕，如今已發展至全球十二個國家，至於集團落戶東南亞的第一家酒店，便是這家位於泰國寇立的Robinson Club Khao Lak。



酒店開業僅約一年，佔地達二十八萬平方米，設有十五種房型、合共三百二十間客房。主樓幢是最經濟實惠的大牀房及家庭房，基本面積均有四十平方米，悉數附設露台，雖然看不到海景，但被綠葉與花草包圍的園景同樣舒適，加上室內設備一應俱全，因而深受家庭客愛戴。



不過若是前來度假的情侶們，我便建議大家可選住名為Pool Bungalow的泳池別墅區，獨立屋連花園及泳池，佔地約六十至八十平方米，室內是簡潔的King Size大牀、沙發及大電視，也有開放式的浴室，推開房門，更可直接跳進泳池，泳池旁邊有沙灘椅可供休息，這個小小的二人天地，確是情侶們的浪漫樂土。另若入住沙灘泳池別墅，更有直達沙灘的專屬通道，十分便捷。



多元化的設施也是酒店的賣點之一，好像單是泳池便有八個，當中的Katiliya Pool及三個小型的Premium Pool，更只供別墅區的住客專用。酒店更設有Aqua Fit、瑜伽及TRX等健體班，以及水球、射箭、Speedminton（快速羽毛球）等特色玩意供住客暢玩，悉數不用額外收費。值得一提是整家酒店均有完善Wi-Fi設施，方便客人隨時跟親友聯絡，與世界接軌。



Robinson Club Khao Lak



地址：9 Moo 1, Tambol Kuk Kak, Amphoe Takua Pa



電話：66 76 427 500



網頁：www.robinson.com