﻿深入罅隙 無線吸塵利器

別以為吸塵機一味靠吸，原來「吹」亦很重要！Smartech新推出的手提無線吸塵機Smart LED Gun，便特設吹風功能，方便吹出藏於角落或罅隙的塵埃，然後才一次過吸走。



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新 產品查詢：2578 8813



先吹後吸



用微風吹出塵埃，並非甚麼嶄新的清潔方式，很多時清理鍵盤、相機鏡頭或化妝盒，都會利用吹風方式，吹出罅隙中的塵埃，再用抹布清潔。本地家電品牌Smartech的手提無線吸塵機Smart LED Gun（型號：SV-8030），便應用了這種妙法，在機身前方插入活動噴風嘴，即可吹出家居角落或罅隙的塵埃或餅碎等，然後才以吸塵功能清走。個人認為這項「吹風」功能非常實用，特別是清潔沙發底、地毯角位或汽車車廂內狹小空間時，以「先吹後吸」的方法進行效果最好。以往阿卓爸爸亦曾購買備有吹風功能的有線吸塵機，但這功能大多是用來「泵氣」，氣壓很強，若以之來吹出塵埃，反而會弄至塵埃滿天飛！Smart LED Gun的吹風力剛好，全靠機身出風口的散射式設計，當噴嘴風壓上升，後方出風口便會排出多餘風量。又吹又吸的過程說來複雜，實際使用起來也算簡單。



據廠方資料，槍形機身中有個旋風式過濾系統，而長約一米的電動旋轉吸頭更備有LED燈，適合在陰暗位清潔地板及地毯時使用，但略嫌照明度不足。



值得留意的是，Smart LED Gun使用可拆式18.5V電池，使用時間約二十五至三十分鐘（正常速度），開啟高速吸力的話，電力可維持十五至二十分鐘，續航力不差。阿卓爸爸以正常速度測試，一次充滿電已足夠清理一部七人車的車廂。



售價：$1,998



【測試評語】 送牀褥拍打吸頭



由於體積關係，手提無線吸塵機的吸力必然不像大型有線吸塵機般強勁，但Smart LED Gun吸力剛好，加上體積尚算輕巧，可長時間手提使用。此外，吹風功能絕對好用，可輕易吹出車廂椅底部的餅碎、紫菜碎等，繼而全部吸走！配件方面，Smart LED Gun隨機附送LED燈電動旋轉吸頭、多用途扁吸嘴、延長管及牀褥專用拍打吸頭。