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﻿【其他選擇】續航力達45分鐘

2019-03-29 列印
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　　Bosch的小型手提吸塵機Move Lithium 21.6V，用上高性能的鋰離子電池，輸出高，吸力更高，是坊間罕有超過20V的手提機種，其續航力長達四十五分鐘。內置氣流塵埃分離系統及三重過濾器，功能不輸大型無線吸塵機。

售價：$998 查詢：2623 7100
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