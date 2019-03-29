﻿住家湯底邊爐

尖沙咀向來是美食集中地，想吃地道港式美食的話，最近天文臺道就開了一家住家湯底邊爐店，主打Home Style，除了地道小食，也有住家湯火鍋，大玩港式懷舊風。



文：李泳烔 圖：蔡建新



餐廳會不定期轉換老火湯湯底，訪問當天是粉葛赤小豆煮唐排鍋和椰子嫩雞鍋，「春天來到，粉葛赤小豆有去濕排毒功效，最適合在這種濕氣重的天氣喝。」老闆阿偉熱情地倒了碗粉葛赤小豆湯遞給我。「我們建議客人在打邊爐前先喝一碗。」湯底料多鮮甜，鍋內湯底剩下一半時，侍應會添加熬煮六小時的高湯，令湯水味道依舊豐富。主打配料除了海鮮，還有肥牛，以及各式牛內臟，必定能迎合一眾「牛魔王」。



在奉上配料前，阿偉拿來多款街頭小食，「未齊人前，最好吃點小食，所以這裏供應煎釀三寶、炸大腸、炸午餐肉等港式小食。」魚蛋是港式小食的Icon，從前的魚蛋用下欄魚肉加上平價麵粉製成，為了辟除腥味，特意加入陳皮，因此吃後口腔會留下陣陣香氣，但這種陳皮魚蛋已不多見。新店的陳皮魚蛋能保持風味，煎釀三寶平平無奇，但炸大腸炸得不油膩，屬水準之作，最讓人驚喜是坊間少見的豬油渣醬油炒飯，油亮的飯面閃閃生光，那種肥膩質感是豬油渣最誘人之處。餐廳水準中規中矩，食物質素談不上很突出，但從湯底、小食和裝修都看得出老闆的用心，這份屬於香港人的親切感，已為新店加分不少。



老港情懷火鍋店



地址：尖沙咀天文臺道8號



查詢：2351 9116