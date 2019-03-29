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﻿VR視覺 變身Iron Man

2019-03-29 列印
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　　常說VR打機並非Gimmick咁簡單，帶給玩家的臨場感有多強，實在要試過先知。如果想一嚐化身超級英雄的滋味，現在機會來了，事關SIE與Marvel宣佈合作炮製PlayStation VR新作《Marvel's Iron Man VR》，由製作人Ryan Payton率領的團隊花兩年時間打造，預計今年內推出。

　　遊戲中玩家扮演天才發明家Tony Stark，以他的視覺體驗身穿裝甲之下，高速飛行及跟Ghost等反派角色火併的精采場面，雙手則拿着PS Move動態控制器，操控Iron Man雙手做出飛行、射擊與揮拳等各種動作。故事內容方面則是以漫畫版《Iron Man #290》及《Demon in a Bottle》作藍本，更會有全新設計的裝甲登場。文：Joe

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