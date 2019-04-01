﻿S1/S1R影拍雙雄

自去年9月Panasonic宣佈加入全片幅無反相機行列，不少拍友一直靜候兩部LUMIX大作的佳音，無論心儀4,730萬像素的旗艦S1R，抑或定價較親民的S1，均可藉新相機系統體驗專業拍攝表現，以及超強防震的4K/60p拍片效果。



文：B1807 圖：Joe



查詢：Panasonic/2733 3888



187MP超高解像合成



早在M43年代，Panasonic的LUMIX系列無反相機如GH5S、G9，已在專業影拍領域贏得口碑，如今兩款新作S1及S1R首度換上全片幅感光元件及L-Mount接環，表現更叫拍友期待，尤其擁有4,730萬像素的S1R，解像度本已是同級中最高，影像極富細節，要是開啟高解析度模式，還可連拍8張相，繼而藉新一代Venus Engine合成1.87億像素的超級畫像。畫質出色以外，這部旗艦的機身規格及操作反應，同樣令人刮目相看，如首度裝上高達576萬像素的EVF觀景器，支援XQD及SD雙插卡，自動對焦系統用上自家DFD技術，對焦速度快至0.08s，且擁有225個對焦點。受惠於新興的AI技術，不但可以臉部、眼睛進行辨識及追蹤對焦，還可識別狗、貓、雀鳥等動物，應用更為全面。



Dual I.S.2機鏡防震



S1R另一厲害之處，是繼承了的LUMIX相機的Dual I.S.2影像穩定系統，同時結合機身的五軸與S系鏡頭的兩軸防震，雙重防震帶來最高6級快門的補償效果，足以修正手持拍攝所引起的機身震動。除了靜態拍攝，強大防震也可提升拍片的穩定性，事實S1R為同級中首部可以攝錄4K/60p的機款，預設支援8bit色深及4：2：0取樣，稍後還可經付費升級軟件，開啟10bit 4：2：2 4K 30/25p內部錄製，又或經HDMI輸出10bit 4：2：2 4K 60/50p訊號及V-Log功能。



說到相對入門的S1，機身大小及規格與S1R大同小異，只差感光元件為2,420萬像素，高解析度模式所得相片為9,600萬像素，但擁有更高感光度，最高為ISO 51,200，同樣有齊AI識別、Dual I.S.2雙重防震、4K/60p拍片等功能，加上機價便宜一萬元，對有意升級全片幅的Panasonic拍友，極具吸引力。