﻿人氣華•麗•茶•室

Victorian Rose Tea Room的主理人Vicky一直夢想開店賣糕餅，未圓夢前就在家中看書、上網自學，並參加各種製作班，鑽研做餅的藝術，十年後的今天終被賞識，得以在尖沙咀開設典雅的茶室，專賣自家研製的英式下午茶及甜點。文：陳芍瑩 圖：何健勇



夢想成真，除了靠Vicky的一雙巧手和過人天份，更因有個合拍的女兒。「我和媽媽是最佳拍檔，彼此一起研究和商量。新店除食物品質外，都由我負責，例如店子的裝潢，我特別喜愛中世紀的文藝復興時期，加上對英國文化及復古事物着迷，所以店內便設計成現在的樣子。」女兒Katrina說。



店子最受歡迎是戚風蛋糕，飾上金黃色手工唧花，以及白珍珠造型的白朱古力，像極王冠的模樣，高貴華麗。蛋糕濕潤輕盈，鬆軟帶茶香，入口有淡淡鹽味，相當誘人，加上幼滑富奶香的忌廉和自家製脆脆品嚐，味道恰到好處。「蛋糕要做得鬆身，蛋白的比例很重要，加入了玄米油便有此效果。同時選用英國名牌Fortnum & Mason的伯爵茶，蛋糕才有醇厚茶香。作夾心的海鹽焦糖醬也是我煮的，不會過鹹。」Vicky說。以金屬三層架盛載鹹、甜美點，正是英式下午茶的傳統，也是這裏的王牌美食。除有兩件招牌的迷你戚風蛋糕，還有士多啤梨撻和意式奶凍等。意式奶凍以新鮮雲呢嗱籽及杏仁酒製作，幼滑帶奶香，且有誘人酒香。士多啤梨撻選用時令的外國產士多啤梨，塗上黃梅醬及綴以開心果仁碎，甜而不膩。



Victorian Rose Tea Room



地址：尖沙咀山林道38號銀座17樓全層



查詢：2789 1999