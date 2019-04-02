﻿福井縣考古遊 恐龍化石開眼界

以越前蟹馳名並有日本最幸福縣美譽的福井縣（Fukui），原來正是日本全國知名的考古文化重地，縣內的勝山地區，持續有大量恐龍化石出土，令福井成為研究恐龍及考古的基地，當地更建起福井縣立恐龍博物館，透過大量恐龍骸骨模型及化石，向大家展示「恐龍王國」的魅力。文、圖：韋利



鳴謝：樂桃航空、JR西日本、福井縣廳



位於日本本州北陸地區、濱臨日本海的福井縣，在香港人心目中的知名度也許並不太高，可是在考古學界及鍾情研究史前生物的學術圈中，福井縣卻是個「恐龍王國」，全因縣內的勝山市北谷地區，便是全日本最多恐龍化石出土的地方，而在目前日本出土的七種恐龍骸骨中，有五種也是在福井發現。



至於2000年開幕的福井縣立恐龍博物館，原來是世界三大恐龍博物館之一，跟加拿大皇家蒂勒爾博物館及中國四川省自貢恐龍博物館齊名。至於該館的建築，同樣備受注目，這座由已故建築巨匠黑川紀章設計的博物館，白色橢圓形的外觀，便如一顆屹立林中的巨大恐龍蛋，加上純白恐龍模型引路，已覺先聲奪人。



進入滿有科幻感覺的偌大展館後，隨即按着參觀路線踏上長長的扶手電梯直達地底，出現眼前是名為「恐龍之路」（Dinosaur Street）的暗黑通道，不論牆壁及天花，均畫有鱟、海百合、魚龍等許多像真度極高的海洋化石裝飾，通道盡頭則有一具源自美國懷俄明州的圓頂龍化石標本，上面詳細列出恐龍骨骼的不同部位，教我對窺探恐龍世界充滿期待。



一比一暴龍



正式進到主展室「恐龍的世界」，一頭以一比一比例製作的兇猛暴龍率先向我搖頭怒吼，由於造型逼真及吼聲震天，我與身旁的小朋友立時被其嚇到！驚魂甫定後，我開始慢慢在館內參觀，此時才感覺自己活像置身史前的蠻荒世界，在全無樑柱阻隔的大廳內，便有四十四具不同種類的恐龍全身骨架模型，當中十具更屬一億六千萬年前的真正恐龍骸骨實物，猶如恐龍圖鑑，異常珍貴。



據導賞員表示，欲分辨館內恐龍骨骼的真假，除可比較色澤（真化石多呈深褐色），更可從支架得知，原來真正化石較重，便須金屬支架支撐。看過稀有的完整恐龍化石，大家還可沿着環形通道來到上層，細看其他恐龍模型展品。



福井縣立恐龍博物館



地址：福井縣勝山市村岡町寺尾51-11



電話：81 779 88 0001



時間：9:00-17:00（個別日子有異，每月第二及第四個星期三休館）



門票：成人約50港元



學生約18港元至29港元



交通：由福井站乘越前鐵道約一小時至勝山站，轉乘巴士約十五分鐘可達。



網頁：www.dinosaur.pref.fukui.jp