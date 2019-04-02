﻿日、月、星街 覓食篇

灣仔駱克道鄰近銅鑼灣一帶繁華熱鬧，本地小店和人氣食肆多不勝數，然而皇后大道東依山一段卻靜中帶旺，走進日、月、星街的寧靜唐樓群，異國風味小館林立，小區覓食令人感到愜意。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



老外唐餐 希臘芝士菜



太古廣場第三期星街一帶型格食肆林立，去年啟業的Madame Ching更是Fifi和半唐番朋友晚膳的好地方，當中以北美土生土長越南裔大廚命名的General Son's Chicken，是北美經典唐餐General Tse's Chicken（左宗棠雞）的變奏，香口雞件的外層麵粉炸漿，混合了質感比牛奶濃稠的Buttermilk，入口特別輕盈鬆化，內裏肉汁豐盛，且有傳統左宗棠雞的香蒜及芝麻香氣，入口先嚐到清新的微甜，接着是山椒的微辣，味道層次豐富。至於Cantonese Cuban，既像古巴三文治，又似西洋手撕豬肉包，這炸條夾餅的餡料以手撕豬肉代替古巴三文治的烤豬肉，配以蛋黃醬、青葱醬、西洋酸菜提味，入口香脆惹味，又甜酸醒胃。接着的球芽甘藍同樣做得出色，歐陸料理常見的球芽甘藍，若烹調過程稍有不慎，味道便會變得苦澀，且質感軟爛，這裏的球芽甘藍鮮甜甘澀，焦糖外層微脆而內裏軟而不爛，且帶有燒汁的濃厚風味。至於Uni其實是佐料，能為脆嫩的球芽甘藍增添甘甜和綿密細緻的口感。



位於月街的Artemis & Apollo以希臘神話中的光明之神為名，是夜Fifi和同樣饞嘴好奇的女生點了兩款Saganaki，即在希臘以平鍋香煎的芝士菜餚。頭盤Saganaki Platanos以杏果和蜜糖香煎Graviera希臘羊奶硬芝士，入口Fruity而帶焦糖香味，清新飽肚而甜蜜迷人。至於Prawn Saganaki（火燄大蝦），以白酒醃過大蝦，撒上番茜及微鹹且Creamy的Feta希臘羊奶軟芝士，以提升味道和口感，吃時在桌前淋上白酒燃起火燄，散發地中海風味。最後甜點為Labneh Cheesecake，以希臘Labneh乳酪拌入蛋白糖霜，質感輕盈，配合底層餅碎及石榴作點綴，風味清新。



日、月、星街的小館價錢合理，但大多不設訂座，輪候之際不妨到月街巷尾的Ted's Lookout享受「歡樂時光」，小店的Corn Nachos玉米片香脆惹味，吃時蘸上鰐梨醬或番茄莎莎醬，更是滋味的佐酒小食。



Madame Ching



地址：灣仔星街5號



查詢：2577 7227



Artemis & Apollo



地址：灣仔月街9至11號



查詢：2818 8681



Ted's Lookout



地址：灣仔月街17號A



查詢：2520 0076