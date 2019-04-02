﻿王蘇撰書義賣回饋社會

本地資深傳媒人王蘇（蘇蘇）自小喜歡語文，鍾情閱讀，尤其是小說、詩歌及哲學類書籍，並愛撰寫筆記。自言對文字特別敏感的她表示，自己深受祖父影響，「他總是坐在一張圓椅和寫字枱前看書報，那形象深深印在我的腦海裏。中學高考前，我因闌尾炎手術而入院，他和奶奶攙扶着來醫院探望我，並送上一本《怎樣自學成材》的書給我，它對我的啟蒙很大。」



上世紀八十年代，蘇蘇在南京的報章發表過文章，直到上世紀九十年代初來港，自覺優勢在寫作方面，故決定投身報界擔任記者工作，做過港聞及社團版，一做便做了二十多年。她憶述，初來港時，遇過不少困難，「因為語言關係，最初我只能在報社值班，做一些新聞記錄和分配記者採訪等工作，之後我跟着錄音帶學粵語，慢慢摸索，直至能夠和別人溝通後，才開始出外採訪。」



在社團版工作時，蘇蘇喜歡發掘一些有趣的人物故事，慢慢發展成人物專訪。平日除了忙於寫新聞，晚上經常要熬夜寫專訪，雖然辛苦，但從而累積了不少經驗和人脈，還有一個個難忘的人物故事。一九九七年回歸那年，她幾乎沒有休息過，「回歸日前後，一天跑七場『撲新聞』，一個月內三次上北京隨團訪問，全年沒有休假！」及後蘇蘇當了媽媽，但並沒有放棄記者工作，她轉為兼職身份，繼續跑新聞，然而心底裏卻有一個未完成的夢想。



「記得2014年初，我和女兒看完電影《五個小孩的校長》後回家，女兒問我：『媽咪，你的夢想是甚麼？』我隨口回答想寫書，但未敢當作家，就當個寫者吧！」她憶述，女兒回家後，跑到寫字枱前，用膠水將紙張一邊貼在一起，然後把筆和自製簿子遞給她，並說：「你就開始寫吧，實現你的夢想吧！」



女兒的小鞭子一揮，令蘇蘇2014年開設個人媒體平台，並發表《蘇蘇名人訪談》專欄，連續兩年，每周一期，並於2016年10月及2018年11月先後整理文章集結成《蘇蘇名人訪談》第一、二輯書籍，更獲國學大師饒宗頤親筆題寫書名。「1995年，我以記者身份走進饒宗頤位於跑馬地的雅居，他向我展示和講解其研究及著書的學問。一番簡答，侃侃而談。認識饒老先生多年，他的精神力量一直鼓舞着我。每次想起他那蒼勁的筆力，就讓我覺得很有力量，這本書要持續寫下去！」蘇蘇為其著作《蘇蘇名人訪談》系列進行義賣，她表示：「如果大家都能集腋成裘，發揮各自力量，我相信可以在社會形成一股巨大正能量，幫助有需要的人。」



文：Katrina 圖：黃頌偉、受訪者提供