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﻿專家教路至潮春夏髮型

2019-04-03 列印
今夏髮型以富層次感為主要潮流，但不宜太碎，要保留適當長度，令頂部頭髮有豐盈感覺。
Kr+髮型師Max Li指出，在造型前先用風筒直吹於髮根位置，可加強頭髮的承托力。
若想頭髮更富豐盈感，不妨利用捲髮夾來夾曲頭髮，不過只夾曲每段頭髮的中央位置。
小臉造型 使用造型噴霧噴在髮根，讓髮根更有承托力及支撐力，是造型必備工具。
如想有小臉效果，髮型師教路可將髮夾夾於頭髮的中央位置，讓頭髮頂部看來更厚更豐盈，臉頰即時變小。
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        春日天氣較潮濕，髮型也會容易出現下榻或油膩感，失去彈性及承托力，不過只須施展小伎倆，便可讓秀髮持續一整天豐盈。文︰Angel　圖︰陳鐵剛

模特兒︰Luna@Model Synergy

髮型︰Max Li@Kr+（www.krplus.com）

化妝︰Leticia Bishop（www.leticiabishop.com）

　　長髮造型多變，大部份香港女生都喜歡留有一頭長髮，然而紫外線的傷害，加上經常漂染，會使髮質變幼，髮絲變得毫無承托感，另遇上春夏季節天然潮濕，髮型更容易出現下榻。髮型師Max Li解釋，不妨先從髮型入手，「例如打造出富Layer的髮型，讓頭髮更有層次感，這可減低因頭髮過於厚重而出現下榻情況。其次便是在造型前先用風筒直吹於髮根位置，同時使用造型噴霧噴在髮根，讓髮根更有承托力及支撐力。」只要做足以上幾個步驟，豐盈頭髮便可持續一整天。

　　長直髮感覺較悶，Max提到今個春夏以曲髮為大熱，不過大鬈曲髮型過於成熟，今期流行的是有層次感的鬈曲法，「若想頭髮更富豐盈感，不妨利用捲髮夾來夾曲頭髮，不過不要由根部或尾部開始夾起，而是只夾曲每段頭髮的中央位置，保留微微鬈曲的時尚感。」

Kr+ 2121 0118

Goldwell 2529 1018

Sisley 3968 2528

Aveda 2737 3026

Kerastase 2157 0523

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