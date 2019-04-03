﻿專家教路至潮春夏髮型

模特兒︰Luna@Model Synergy
髮型︰Max Li@Kr+（www.krplus.com）
化妝︰Leticia Bishop（www.leticiabishop.com）
長髮造型多變，大部份香港女生都喜歡留有一頭長髮，然而紫外線的傷害，加上經常漂染，會使髮質變幼，髮絲變得毫無承托感，另遇上春夏季節天然潮濕，髮型更容易出現下榻。髮型師Max Li解釋，不妨先從髮型入手，「例如打造出富Layer的髮型，讓頭髮更有層次感，這可減低因頭髮過於厚重而出現下榻情況。其次便是在造型前先用風筒直吹於髮根位置，同時使用造型噴霧噴在髮根，讓髮根更有承托力及支撐力。」只要做足以上幾個步驟，豐盈頭髮便可持續一整天。
長直髮感覺較悶，Max提到今個春夏以曲髮為大熱，不過大鬈曲髮型過於成熟，今期流行的是有層次感的鬈曲法，「若想頭髮更富豐盈感，不妨利用捲髮夾來夾曲頭髮，不過不要由根部或尾部開始夾起，而是只夾曲每段頭髮的中央位置，保留微微鬈曲的時尚感。」
Kr+ 2121 0118
Goldwell 2529 1018
Sisley 3968 2528
Aveda 2737 3026
Kerastase 2157 0523