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﻿親子購物概念新天地

2019-04-03 列印
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　 無論讀書，又或吃喝玩樂，父母都會花不少心思在子女身上。潮流品牌C.P.U.最近在尖沙咀K11商場全新開闢親子天地C.P.U. Mini，是集創意娛樂及生活用品於一身的概念店，相信是各位家長及小朋友放假的好去處。店舖以家庭及親子為本，如搜羅具教育元素的益智玩具，並設立STEAM Powered Kids專區，讓小朋友邊玩邊學習。當然不乏潮流鞋履及衣飾，想囝囝囡囡變身潮童，絕對無難度！特別推介場內的多功能的童裝袋款，無論返學或旅行都適用，而且款式多元化，適合不同年齡之學童。

文︰Angel

查詢︰2412 1809
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