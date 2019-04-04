長崎世遺 哥拉巴園

日本九州的長崎縣（Nagasaki），是江戶時代長達二百多年的鎖國政策下，少有作為對外通商的門戶之一，也成就日本近代的工業革命，而作為當年歷史見證的哥拉巴故居及大浦天主堂等，早前都紛紛登錄成為世界遺產！



長崎市這個優良港口，自十六世紀時已吸引不少歐洲及中國商人到來經商，數百年來種下的自由貿易根基，讓長崎在明治維新運動中擔當「旗手」角色。當中不能不提的代表人物，便是十九世紀來自蘇格蘭的商人哥拉巴（Thomas Blake Glover），而他在長崎的故居哥拉巴園（Glover Garden），也在2015年以「明治日本產業革命遺產」的類別登錄成為世界遺產。



最古西洋木建築



哥拉巴園位處長崎港側的南山手町，只要沿着古雅的熱鬧商店街往山上行，盡頭處便是充滿十九世紀歐洲風情的花園及建築群，付費購票（成人約43港元，學生約13港元至21港元）即可入內參觀。佔地三萬多平方米的哥拉巴園，以入口附近的哥拉巴故居為主軸，房子建於1860年代，是園內九幢古房子，甚至是全日本最古老的木造西洋風建築，面積有五百多平方米，獨特處在於整體建築採西式設計，屋頂及牆身卻以日本瓦及傳統日式土牆建造，糅合和洋風格，屋內裝潢則呈西化，並有多面鏡子增加明亮感。據說哥拉巴與家人當年大部份時間都住在這裏，他除成立商會，經營茶葉、絲綢及鋼鐵等業務，更在長崎港畔開設小菅修船廠及高島煤礦，同時又引入蒸氣拖網，改良捕魚技術等，為日本走向現代工業化作出不少貢獻！



除卻哥拉巴故居，沿園內古雅的觀光電梯及步道參觀，還可來到與哥拉巴同期、同樣來自外國的多位著名商家舊居，包括舊華克（Robert Walker Jr.）及舊林格（Frederick Ringer）住宅等，均是華麗的和洋風獨立建築。至於整個園區地勢最高的建築，便是山頂的舊三菱第二船塢設施，同屬遷移建築，1896年建成，是當年船隻修理期間船員的暫居地，裝潢雅致，遊客可登臨二樓俯瞰長崎港及船塢景色，風景一流。



網頁： www.glover-garden.jp



文：Rachel圖：Rachel、星島圖片庫 鳴謝：HK Express、長崎縣