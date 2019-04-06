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春日必備 丹麥時尚雨褸

2019-04-06 列印
　　雨季來臨，出外時需要雨具旁身，想讓雨衣融入時尚打扮，不妨考慮丹麥雨具品牌RAINS，產品由即日開始推出四折優惠，入貨更抵。

　　下雨天令人心情煩躁，穿上合身又時尚的雨衣，既可方便活動，亦為自己增添正能量。丹麥雨具品牌RAINS着力研發耐水機能完善的材質，提供多樣化的產品，正好為傳統雨具灌注創新時尚概念。品牌於THE OUTLET專櫃推出雨褸四折優惠，如女裝紅色A-Jacket Bordeaux雨衣，折後只須四百元左右，男裝則首推淺灰色Long Jacket Stone雨衣，風褸設計，質料極輕，旅行或戶外活動穿着亦非常合適。

THE OUTLET

地址︰尖沙咀海港城星光行二樓誠品生活店L226店

查詢︰3419 1028
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