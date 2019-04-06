vivo V15Pro 極速升降自拍

繼NEX後，vivo終於將升降式前置鏡頭移植至中階新作V15Pro，不但升降速度更快，鏡頭亦升級至32MP，自拍成像可謂纖毫畢現，加上配備48MP三鏡頭，影人自拍同樣擁有超高解像度。



真全熒幕 第5代指紋解鎖



如之前已被NEX的真全熒幕及升降鏡頭深深吸引，現在V15Pro相信會叫用戶更難以抗拒，事關有齊前者兩大賣點之餘，前後鏡頭的影拍實力還大幅飆升，加上是同廠首款具備NFC功能的型號，終可在本地用上Google Pay等手機支付服務，功能如此全面，售價卻親民得多，試問vivo擁躉哪有拒絕升級的理由？由於採用了升降式前置鏡頭，令V15Pro的6.39吋sAMOLED芒（解像度2,340×1,080）盡情發揮全熒幕優勢，畫面完整無缺，既無劉海，也無尖額，更不用開孔，91.64%屏佔比甚至比NEX還高，配合第五熒幕指紋技術，解鎖更爽快利落，偶爾手指沾濕，還可利用升降前鏡作人臉解鎖，因升降速度實在夠快，過程與內嵌式前鏡所差無幾。



48MP主鏡頭



說起前置鏡頭，3,200萬像素委實驚人，自拍後放大頭像，連臉上毛孔也看得一清二楚，不想把瑕疵放大，非出動AI美顏不可。前置自拍纖毫畢現，新作影相拍片也充滿細節，事關機背的AI三鏡頭除了8MP超廣角及5MP景深，還裝有採用4,800萬四合一像素的主鏡頭（有效像素為12MP），既可利用運算拍出超高解像的48MP相片，亦可在光線不足的環境，藉像素四合一增強感光能力。此外，V15Pro預載新興的AI超級夜景模式，可以手持連拍多張不同曝光的影像，繼而合成明亮清晰的夜景相，沒帶腳架也不成問題。效能方面，新作採用S675八核心，內置6GB RAM，《安兔兔》測試跑分逾180,000，比同級常見的S660或S636處理器出色得多。



V15Pro



熒幕：6.39吋FHD+



操作平台：Android 9及Funtouch 9.0介面



內置記憶：6GB RAM、128GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,700mAh



體積/重量：157.25×74.71×8.21mm/185g



售價：$3,498