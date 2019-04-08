小米9 S855親民旗艦

48MP AI三鏡
今年的新款手機，十居其九以水滴全熒幕造型示人，小米9也不例外，6.39吋FHD+ AMOLED芒屏佔比達90.3%，配合新的全曲面玻璃機身及幻彩顏色，無論外形或手感均有所提升。此外，熒幕整合了第五代光學指紋識別，速度比小米8 Pro提升25%，同時機側還加入了AI按鍵，既可一按喚醒Google Asssistant，亦可自行設定常用功能。影拍方面，小米9首度升級至三鏡頭系統，《DXO Mark》評測的總得分達107分，相比小米8的99分及小米MIX 3的103分，無論影相或拍片，均有長足進步，當中拍片部份得分達99分，更是目前市場上最高。新作的三鏡頭分別是48MP主鏡頭、兩倍光學變焦的12MP遠攝及擁有117度視角的16MP超廣角，當中主鏡頭不但擁有超高解像度，由於感光元件面積達1/2吋之大，吸光量大增，加上可以把像素四合一成超大像素，超級夜景模式效果更清晰。除了廣角、標準、遠攝焦距之間切換，小米9的超廣角鏡頭同時支援4cm微距拍攝，為取景帶來更多變化。
20W無線快充
效能方面，小米9配備新一代S855處理器，內置6GB RAM及128GB儲存容量，《安兔兔》跑分逾374,000，運算與打機表現都要比S845大幅飆升，加上自家兩項Turbo技術分別用於防止系統老化及遊戲加速，由日常使用到打機均得以提速。此外，新作支援27W快速充電，只需半小時即可把3,300mAh電池由零電量充至100%，即使改用無線充電，由於升級至20W，半小時便可充電至70%，效率奇高。為照顧廣大用戶，同場廠商也推出了千元新作Redmi 7，同樣換上水滴全熒幕，除了6.26吋HD+芒尺寸較上代大增，處理器亦換上S632八核心，內置3GB+32GB儲存容量，裝有12MP+2MP雙鏡頭及8MP前置，電池容量高達4,000mAh之餘，還保留3.5mm插口及紅外線埠。
小米9
熒幕：6.39吋FHD+ AMOLED
操作平台：Android 9及MIUI 10介面
內置記憶：6GB RAM、128GB ROM
電池容量：3,300mAh
體積/重量：157.5×74.67×7.61mm/173g
售價：$3,699
文、圖：B1807 查詢：小米/3001 1888