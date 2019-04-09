克羅地亞 古雅城區

克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb），是瀰漫着千年古意的舊城區，滿佈由羅馬時期至哈布斯王朝風格的古雅建築，很適合大家漫步細賞。



遊覽薩格勒布，市中心便是主角，這裏主要分為上城及下城兩大區域，並以熱鬧的耶拉齊查廣場（Ban Jelacic Square）為分界，廣場以南是下城新區，建築物多為十九世紀中期後興建，帶有濃厚的南斯拉夫共產時期特色，整齊有致，多為民居及公園，大家有興趣不妨乘搭電車暢遊，細味當地人的生活氣息。



至於廣場以北的丘陵區域，又稱上城或舊城區，面積雖不大，卻是整個城市的歷史精華所在。這裏集結千多年前羅馬帝國的建築及哈布斯王朝的殖民色彩，城內巷弄蜿蜒，大家可沿着耶拉齊查廣場旁邊的階梯登城，又或乘坐有百年歷史的藍色古老纜車來訪，都很方便。



多元建築 見證權力更替



若走階梯，則可順道造訪熱鬧的多拉茲朝市（Dolac Market），這裏是城中最大的農夫市集，已有八十多年歷史，以鋪天蓋地的紅色太陽傘為標記，售賣新鮮蔬果、芝士、鮮花及手工藝品等，吸引不少居民及遊客光顧，市集旁邊近年還開設不少食肆及咖啡室，是閒坐小休好去處。



再往上行可達高聳警盜鐘之塔（Lotrscak Tower），便是歷史中心區域，這裏有兩座地標級教堂，分別是聖馬可教堂（St. Mark's Church）及聖母升天大教堂（Zagreb Cathedral），前者是始建於十三世紀的羅馬教堂，後因戰事及火災在1882年重建，以屋頂的紅、白、藍馬賽克圖案最受注目；至於聖母升天大教堂更是克羅地亞最大的宗教建築，1094年時已是薩格勒布的主教堂，以哥德式建築為主，內堂則保留羅馬時代、文藝復興及巴洛克等風格裝潢，見證薩格勒布的宗教及權力更替，值得細味。



旅遊記事簿







持BNO護照及特區護照均可免簽證入境克羅地亞九十天。



查詢：2528 4975（克羅地亞駐港總領事館）







阿聯酋航空由香港經杜拜至薩格勒布，來回票價經濟客位約5,166港元起，商務客位約30,086港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.emirates.com







Sheraton Zagreb Hotel雙人房約1,233港元起。



地址：Kneza Borne 2, Zagreb, 10000 Croatia



電話：385 1 4553 535



網頁：www.marriott.com/hotels/travel/zagsi-sheraton-zagreb-hotel







www.infozagreb.hr（薩格勒布旅遊局網頁）



croatia.hr/en-GB（克羅地亞國家旅遊局網頁）







文：Rachel



圖：Rachel、Emirates Airline、Sheraton Zagreb Hotel



鳴謝：Emirates Airline、Sheraton Zagreb Hotel