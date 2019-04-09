曼谷東瀛豆腐宴

Fifi早前在曼谷嚐了一頓由九州三原豆腐店門生主理的東瀛豆腐料理，細味十款日本豆腐美食及四款佐料的各種風味，東瀛料理早已跨越地域界限，進軍各地。



菜式百變 嫩滑富豆香



上月趁着周末來一趟「快閃」曼谷，除了享用火辣辣的地道美食外，更慕名到名廚Gaggan的新店品嚐豆腐饗宴。是夜十六道菜的廚師發辦，每位收費4,900泰銖（約1,210港元），將豆腐不同形態和風味發揮得淋漓盡致。



頭盤自家製鮮豆腐以佐賀泉水及黃豆炮製，入口即融，質感嫩滑而富豆香。接着是豆腐便當，將豆腐化身為腐皮卷、千層酥及脆片三款小食。迷你麵豉漬腐皮卷內有脂香四溢而口感綿密的豆奶浸鮟魚康魚肝；另一款賣相如海膽軍艦壽司，其實海膽下是以海藻味千層腐皮作餡料的和牛刺身卷，食材看似互不相干，然而散發海洋鹹味和天然鮮甜，同時夾雜尤如紫菜般香脆口感；至於鮭魚卵牛油果醬豆渣脆片，食材配搭適中，又富創意。接着的蓮藕海藻和炸豆腐雙丸，以鱈場蟹鰹魚湯的鮮甜襯托蓮藕海藻的微爽，同時凸顯豆腐綿密Creamy的口感。至於柿子沙律，富經典火腿哈密瓜的影子，香甜的柿粒，配搭鹹中帶甜的生火腿，以清甜綿滑的芝麻豆腐柿汁醬提味，風味清新。接下來嚐過烤鰆魚配搭豆腐泡沫後，隨即送上素麵，直徑小於1.3mm的小麥幼麵味清而冷，吃時蘸點質感如杏仁茶的招牌豆腐鰹魚高湯，可按喜好拌入山椒醬料提味，佐以披上豆腐卜炸衣的虎蝦天婦羅，滋味樸實可喜。



接着的炸豆腐配醬油炒北寄貝和醋漬腐皮海參，清新惹味。至於炸豆漿素餅Croquette入口鬆脆輕盈，內裏漬物蘑菇甘筍粒以微酸醒胃的日式蛋黃醬提味，惹味十足。茶漬飯以慢煮鮑魚和腐竹入饌，配合鰹魚高湯泡飯，清香撲鼻，且窩心暖胃。吃過芝麻豆腐鰹魚高湯底的鹿兒島A5和牛涮涮鍋後，三款絹豆腐甜點隨之奉上，入口鬆軟的雪芳蛋糕，配以散發檸檬芳香的豆漿Gelato；糖煮草莓豆漿奶涷香氣撲鼻，質感如絲細滑；至於有齊冧酒葡萄、開心果、抹茶和可可四款味道的豆腐朱古力，以絹豆腐、椰子製成，為解暑一流的冰豆腐。



Mihara Tofuten



地址：Narathiwat Ratchanakarin Soi 5, Bangkok, Thailand



查詢：083 655 4245



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）