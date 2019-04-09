主題樂園召集超級英雄

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》未上映，光是預售戲票已掀起熱話，可見超級英雄有幾受歡迎！香港迪士尼樂園趁勢推出首個以蟻俠和黃蜂女為主題的遊樂設施，玩者須坐上「戰車」以槍射擊目標獲取分數，整體故事性、視覺和音響效果一流！



繼「鐵甲奇俠飛行之旅」後，園內第二個Marvel主題項目「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」終於登場，遊戲故事承接了「鐵甲奇俠飛行之旅」內容，背景同樣設定在香港，參加者要與蟻俠及黃蜂女共同抵禦Hydra發動的攻擊，保護儲存着高度機密資料的數據核心，免受邪惡人工智能Arnim Zola派出的機械蟲軍團威脅。正因為只有蟻俠及黃蜂女能縮小，鑽進機械蟲堅硬的盔甲，所以當鐵甲奇俠忙於在史達大樓奮戰Hydra機械人之際，同時召集了蟻俠和黃蜂女前來捍衞「神盾局科技館」，將機械蟲從內至外一舉摧毁。



值得留意的是，是次破天荒加入了原創香港Marvel角色、由藝人宣萱飾演的「神盾局科技館」總工程師林樂詩（Leslie Lam），當大家走入館內就可從熒幕影片，了解館中所出現的危機，以及看到這張港人熟悉的臉孔，還有枱上擺放着香港著名地道小食——蛋撻，特別有親切感呢！細節還不止於此，因為Marvel出品必有「彩蛋」！例如在館前有一個專為螞蟻而設的指示牌，寫着：「身高必須高於1.27cm才能參與，遊戲期間請將觸角及翅膀收好、時刻看管同行螞蟻，以及不可攜帶方糖。」設定十分搞鬼，同時亦令玩家更有代入感。



玩家坐上「突擊」戰車後，就會前往數據核心和蟻俠、黃蜂女會合，利用配置在車上的電磁脈衝槍沿途對付機械蟲。內有一百五十個射擊目標，分為多種形狀及大小，而且射擊目標會突然縮小，加上戰車不能自由調校方向，增加命中難度，所以過程中大家要打醒十二分精神！殲滅機械蟲軍團後，步出遊戲館就看見「科技館禮品店」，內有超過七十款蟻俠與黃蜂女主題商品，約四十款是在香港迪士尼樂園獨家發售，以及印有外圈為紅色的特別版神盾局標誌商品，如收藏品、玩具、服裝和配飾等，大小朋友都能滿載而歸！



文：Katrina 圖：黃頌偉



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