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高科體驗 走進梵高畫中

2019-04-10 列印
■展廳一展示《星夜》等名作
■場內設繪畫教學室。
■展廳二的牆壁和地面展示《十二朵向日葵》。
■《梵高在世》主辦單位的項目經理駱穎。
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　　風靡全球、錄得超過一千二百萬入場人次的巡迴藝術展覽《梵高在世：多感官體驗展覽》（《Van Gogh Alive：The Experience》，下稱《梵高在世》）終於登陸香港。香港站由澳洲Grande Exhibitions與香港Art Projectors攜手合作，結合科技與藝術，以嶄新的方式走進荷蘭後印象派畫家梵高（Vincent Willem van Gogh）的經典畫作，帶來全新的藝術體驗！

　　《梵高在世》籌備五個月以上，佔地逾一萬三千方呎。兩大展廳化身多媒體畫廊，採用最新的SENSORY4感映技術，投入超過三十部投影機，配合音樂、燈效和場地空間，在牆壁、柱子和地面多角度展示三千多幅影像，包括《星夜》（《Starry Night》）、《隆河上的星空》（《Starry Night Over the Rhone》）、《十二朵向日葵》（《Still Life：Vase with 12 Sunflowers》）等過千幅梵高的畫作、草稿、信件和相片，當參觀者進入展廳中，恍如走進梵高的畫中，在三十分鐘內透視梵高不平凡的繪畫人生，帶來嶄新的藝術體驗。

　　主辦單位的項目經理駱穎將於明天（4月11日）出版的《星島日報》，以及網上《ArtCan》專頁，分享今次籌備香港站的花絮和焦點展區，密切留意！

《梵高在世：多感官體驗展覽》

日期：即日（4月10日）至7月7日（日）

時間：星期一至四/10:00am至9:00pm

　　　星期五至日/10:00am至10:00pm

門票：成人$230/張、家庭門票（兩名成人及一名小童）$550/張

地點：九龍灣常悅道18號富通中心1樓

網頁：www.vangoghalive.hk
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