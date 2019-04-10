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三重濾網 空氣清新機

2019-04-10 列印
　 近年空氣污染日趨嚴重，身邊不少朋友都出現敏感徵狀，居室自備空氣清新機，也變得逐漸普遍。Amway最近就新推出Atmosphere Sky空氣清新機，備有三重濾網，包括前置濾網、HEPA高效能微粒濾網及活性碳氣味濾網，能夠濾淨小至0.0024微米的致敏原及其他微粒，給用家一個新選擇。清新機更可濾除超過340種污染物，包括小至0.0024微米的致敏原及其他微粒，例如揮發性有機化合物、甲醛、煙味、微細懸浮粒子、細菌、霉菌、貓狗毛屑及產生的異味等，用途廣泛。清新機可以配合智能應用程式，遙控淨化空氣，讓用家回家前預先啟動淨化功能，非常貼心。

查詢︰2969 6300

文︰Angel

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