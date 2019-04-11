馬爾代夫海底進餐

十年前，全球第一家海底餐廳在馬爾代夫Conrad Maldives Rangali Island度假酒店開幕，成為舉世焦點。早前趁着走訪該酒店最新構建的海底寓所，也慕名來到海底餐廳朝聖，感受那足以令人畢生難忘的用餐體驗。



魚群湧現 猶如海洋館



去年年底，Conrad Maldives Rangali Island度假酒店開設世上首家海底寓所The Muraka，箇中的設計概念，便是源自同一酒店的Ithaa海底餐廳，由於Ithaa的成功，驅使設計師們繼續朝同一方向構思，最終孕育出海底寓所來，所以當我這趟到訪該酒店時，自然要來到Ithaa海底餐廳朝聖。



Ithaa海底餐廳目前除在午餐及晚餐時段迎客，只要你是酒店的住客，都可在午前一小時的Early Bird（早鳥）時段來訪，每位收費75美元（約583.5港元），附送香檳及小食一客。至於整個經驗是很難忘的，從入口看，Ithaa跟一般餐廳看似無異，可是Ithaa露出水面的小木屋原來只是接待處，職員會先奉上飲品，再領客人沿樓梯而下，當正式來到海底餐廳時，便會頓覺眼前一亮，拱形的玻璃窗教人猶如置身海洋館，魚群則會在四面八方出現，目不暇給，而在這個充滿生命力的海洋世界前面，大家便可邊歎香檳、邊陶醉在其中。



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往馬爾代夫均不用簽證。



查詢：2376 2114



（馬爾代夫領事館）



國泰航空直航來回香港及馬爾代夫，經濟客位來回機票約由5,410港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com



Conrad Maldives Rangali Island的沙灘別墅，雙人房每晚由875美元（約6,807港元）起。



網頁：www.conradmaldives.com



www.visitmaldives.com/en



（馬爾代夫官方旅遊網頁）



文、圖︰Kengi



鳴謝︰Conrad Maldives Rangali Island