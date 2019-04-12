便攜真空機 收納有計

每次遠行前在家執行李，都想買部真空機將衣物壓縮，以騰出更多行李箱空間。阿卓爸爸最近發現AnchorChef推出了第二代智能迷你真空機，機仔細細可以帶出門，而且非常「抽」得，用來替食物保鮮亦得！



阿卓爸爸早前飛往瑞士公幹，放行李上機艙行李架時發現，「脹卜卜」的行李皮包「塞」不進去，最後要抽出部份衣服，場面尷尬。那時就後悔，為何不購買一部真空機，將衣服壓縮，替行李皮包「修身」呢？



回港後與朋友說起此事，他推介AnchorChef第二代智能迷你真空機Vacuum Mini 2，便立即找來一部進行測試。



靜音效果極佳



以往這類微型真空機因為以小巧為主，要外接電源，每分鐘抽取空氣亦只有兩公升，收納一個小型手提行李箱大小的衣物袋，需時約十五至二十分鐘。Vacuum Mini 2真空機則採用最新氣流動力設計，每分鐘抽氣率高達五公升，測試時，上述面積衣物袋只需七分鐘便可將衣物壓縮。



把真空機拿上手，發現其質感設計得非常好，外殼以航空鋁金屬製，堅固美觀。廠方資料指出，Vacuum Mini 2氣泵抽氣流量比舊款大大提升，同時具備智能充電及自動暫停功能，當到達最低負壓時，機身會自動停止抽真空。此外，電池亦升級至較大容量的1,500mA，充電時LED燈亦會實時顯示電量，非常方便。



值得一讚的是，此機靜音效果極佳，在辦公室測試時，音量並不刺耳，三百多元算抵玩，當然收納袋和食物袋要額外購買。



售價：$368（淨真空機）、食物袋（22cm×28cm）/$48/三個、S碼收納袋（40cm×60cm）/$108/三個、M碼收納袋（50cm×70cm）/$118/三個、L碼收納袋（60cm×80cm）/$128/三個



【測試評語】 食物袋吸頭可拆除



第二代Vacuum Mini 2加強了抽氣量，而且加入喇叭形吸嘴，連食物真空袋也可使用。以往要買部食物真空處理機，動輒過一千元，現在幾百元有交易。有人會問：「又抽收納袋，又抽食物袋，會否不夠衞生？」放心，可轉換專抽食物袋的吸頭，透明設計可拆出獨立清洗。



【其他選擇】 型人專屬迷你版



VAGO旅行真空壓縮神器是更輕巧的迷你抽氣機，重量只有77g，主打不同顏色機身設計及潮人外觀。系統要另接microUSB行動電源驅動，每分鐘抽氣1.8公升，內有感測器，監測袋真空壓力，感測出真空狀態時會自動關機。



售價：約$499 查詢：2568 2778



文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉 產品查詢：2154 4281