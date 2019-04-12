玻璃橋 賞檳城

馬來西亞檳城（Penang）看似是個悠閒慢活的城市，誰料當地也有超級刺激的一面，只要登臨當地第一高廈Menara Komtar頂部的The Top Penang，便能踩在玻璃橋上賞盡周遭美景，以及一嘗全球最高的索道玩意。



擁有世界遺產喬治城（George Town）的檳城，向來予人古雅迷人的印象，只是說到當地與天比高的決心，也是教人刮目相看，因為早在1988年，檳城已建起當時的亞洲第一高廈、高二百三十二米的Menara Komtar（光大廣場），不過為使這幢樓高六十五層的城中地標更見吸引力，便在大樓頂部的觀景台樓層進行加建工程，令其變成樓高六十八層、高達二百五十一米的建築物，並增設世界最高的索道玩意，以及令人膽顫心驚的玻璃觀景橋設施。



風光如畫 索道刺激



今日來到光大廣場，乘搭專用升降機，頃刻便可抵達六十五樓的觀景台樓層，透過四周的玻璃幕牆，檳城的迷人風光盡收眼底，只是更刺激的還有兩項設施，首先是這裏的部份地板竟然換成玻璃，遊客更可踏在上面測試自己的膽量；另一項則是去年1月登場的全球最高索道玩意The Gravityz，玩者會繫着安全纜索，沿着九十米長的特設步道，在二百三十九米高的大樓外面漫步，先後體驗六項包括走過橋樑、空中飛索及躺在懸空椅子等挑戰，非常刺激。



意猶未盡，便不妨登上六十八樓一遊，這裏有一道名為Rainbow Skywalk的玻璃步道橋，距離地面二百四十九米，呈U字形在大樓頂層延伸出去，走在上面，眼前雖是一望無際的檳城優美風景，但更惹人注目便是腳下透明的城市景觀，教人有一步一驚心的刺激感覺，特別是每當入夜後橋上及四周亮起燈光時，便更見璀璨迷人，絕對令人難忘。



旅遊備忘



持特區護照或BNO護照均可免簽證入境馬來西亞。



查詢：2821 0800（馬來西亞領事館）







星晨旅遊馬來西亞檳城、怡保、吉隆坡任食榴槤五天團（團號：AMPC-5P），5月1日至7月31日出發，每位2,599港元起。檳城、怡保、吉隆坡五天豪華團（團號：AMPS-5E），在吉隆坡會入住兩晚香格里拉酒店，每位4,499港元起。



網頁：www.mst.com.hk



mypenang.gov.my（檳城旅遊局網頁）



www.malaysia.travel/zh-tw/hk（馬來西亞旅遊促進局網頁）



The Top Penang



地址：1, Jalan Penang, Menara Komtar, Penang



電話：60 4 262 3800



時間：11:00-22:00



（星期五及六至23:00）



門票：成人68馬幣（約133港元），



小童48馬幣（約94港元）。



The Gravityz體驗179馬幣



（約350港元）



網頁：thetop.com.my



文：林逸



圖：林逸、The Top Penang



鳴謝：星晨旅遊、You Wings Holidays、馬來西亞旅遊促進局