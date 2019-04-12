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VR體感高爾夫

2019-04-12 列印
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　　自從去年在東京試玩過PlayStation VR專用遊戲《全民高爾夫VR》後，便被那種很直接的體感式打Golf玩法吸引，作為入門新手，從遊戲中一步步熟習高爾夫球技巧，這種體驗與單純用手掣玩絕對兩回事。最近SIEH終於公佈遊戲會在5月21日見街，即日起接受預訂，光碟版及數位下載版售價$238，數位豪華版售價$308，後者多了「追加桿弟Gloria」、「哥德式系列服裝」及「學校系列服裝」等內容，而在6月4日或之前購買遊戲，首批另送「追加桿弟Steve」，有PSVR的機迷要留意。

網址：asia.playstation.com

文：Joe

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