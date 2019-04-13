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復活節出遊必讀 平掃旅行用品

2019-04-13 列印
LOQI旅行箱套 原價各$238至$268 （現在八折發售）
TOPVALU摺合式旅行袋 原價$169 （現在八折發售）
日本製手捲壓縮袋 原價$29.9至$65.9 （現在七五折發售）
旅行收納袋 原價$19.9至$39.9 （現在七五折發售）
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　　復活節假期將至，又是一家大細去旅行的熱門時節。每次去旅行，最令人頭痛當然是事前搜羅旅行用品，AEON由即日至4月22日（一）舉行「旅遊用品展」，貨品多元化又有優惠，一於即刻去掃貨。

　　AEON「旅遊用品展」產品相當齊全，如旅行篋、旅行收納袋、暖水壺、戶外用品等，均一應俱全，讓大家不用四處找尋，一站式羅致必須品。而今次旅遊用品展更會推出限時優惠，部份產品如LOQI旅行箱套當日會以八折發售，旅行收納袋會以七五折發售，讓大家精明消費，享受旅行的樂趣。

查詢︰www.aeonstores.com.hk
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