黑鯊2 打機智爽快

黑鯊（Black Shark）成立不過一年半，短短時間已開發出三款遊戲手機，與半年前推出的黑鯊Halo相比，新作黑鯊2不但換上全新造型，效能、操控及散熱同樣大幅革新，不論「食雞」或《NBA2K19》等高負載遊戲，均可體驗暢快的打機樂趣。



HDR畫質 DC調光



黑鯊2採用了熒幕尺寸更大及上下對稱的6.39吋AMOLED全熒幕（解像2,340×1,080），支援光學指紋識別，配合True View Display技術，畫面會因應環境光源及內容自動調整顯示參數，加上內置獨立DSP影像處理晶片，不但可藉智能動態補償，令遊戲畫面更流暢，還可將SDR遊戲升頻至HDR效果。此外，新作熒幕還採用全程DC調光，進一步減少畫面頻閃，長時間打機也不易出現眼睛疲勞。為讓Game迷打機時可以得心應手，黑鯊2加入了Magic Press技術，從而感應手指按壓熒幕的力度，且分成左、右兩個可調校面積的壓感區域同時運作，加上自訂力度及功能，熟習後可以兩隻手指做到四指的複雜操作，玩《PUBG》一類遊戲時，跑動、開鏡、射擊到壓槍全部一氣呵成。



塔式液冷散熱



說到效能，黑鯊2配備S855八核心，除了8GB RAM及128GB ROM版本，還提供12GB RAM及256GB ROM的超大容量，為讓處理器的性能有穩定發揮，此機採用了液冷3.0技術，首度加入塔式全域液冷系統，分別以液冷板及液冷管有效覆蓋底板的發熱源，同時散出的熱量可以藉金屬中框快速及均勻地從機身四周排出，令處理器核心溫度可降低14度之多。除了機身加入RGB幻彩燈等搶眼的電競元素，廠商亦設計了多款專用配件，包括全面提升操作的GamePad 2.0手掣，若然添置HDMI線，還可以把遊戲畫面輸出至大電視，這時可以拿起GamePad 2.0充當無線手掣，感受猶如家用主機的打機效果。



黑鯊2



熒幕：6.39吋FHD+ AMOLED



操作平台：Android 9



內置記憶：8/12GB RAM、128/256GB ROM



電池容量：4,000mAh



體積/重量163.61×75.01×9.57mm/205g



售價：$4,398（8+128GB）



$5,298（12+256GB）