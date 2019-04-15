﻿MateBook 13 輕觸手機互傳

手機成績驕人，HUAWEI主攻商務的MateBook系列手提電腦也打出名堂，且看輕薄新作Matebook 13，除了處理器升級，還內置高轉速風扇改善散熱效能，加上HUAWEI Share 3.0功能，輕輕一碰即可與同廠手機互動，快速傳相過片。



獨立顯示卡 雙風扇散熱



以13吋機款定位的MateBook 13，熒幕採用了超窄邊框，左右兩邊的闊度只有4.4mm，不但帶來88%的屏佔比，同時令機身面積做得比A4紙還要小，重量輕至1.28kg，便攜性十足，由於金屬機身表面經過陶瓷噴砂處理，手感同樣舒適。13吋熒幕沿用3：2比例，配合1,000：1對比度及100% sRGB廣色域，不論工作或娛樂，皆可以帶來細膩畫質，睇戲或打機時更可以開啟Dolby Atmos音效，增強環繞聲。效能方面，MateBook 13提供Core i5及i7兩個版本，前者SSD容量為256GB，後者則是512GB，不論哪個版本皆內置GeForce MX150（2GB GDDR5）獨立顯示卡。不得不提的是，新作的散熱系統經過精心設計，尤其第二代Shark Fin 2.0風扇，雙風扇的扇葉仿鯊魚鰭形狀，風量比傳統風扇高出25%，配合每分鐘8,000轉的高轉速，散熱效率大大提升。



Share 3.0快速傳相



為在應用層面有更大突破，新作特地加入HUAWEI Share 3.0功能，打破Windows與Android平台之間的傳輸限制，如用家擁有運行EMUI 9.0平台的同廠手機，只需經過NFC配對，之後把手機放到鍵盤右下角的「HUAWEI Share」輕輕觸碰，即可把相片或影片快速傳至電腦。既是互動，不限手機上傳，只要輕搖手機，亦可即時擷取電腦畫面，再傳回手機，哪怕沒有傳輸線在手，也可輕鬆把影像互傳。廠商同場還發佈了一款手機配件HUAWEI Back-up，查實是擁有1TB容量的備份裝置，接上電源後，既可為同廠手機充電，還可自動備份資料，由聯絡人、日曆、相片、影片到音樂，以至系統設定、應用程式及數據，統統可以在你睡前接上裝置充電一刻，每日定時進行。除了用途創新，這個小巧備份裝置即使不接上電源，也可直接從手機取電，機動性十足。



MateBook 13



處理器：Core i5-8265U/i7-8565U



記憶體：8GB



顯示卡：NVIDIA GeForce MX150



SSD：256GB（i5）、512GB（i7）



體積/重量：286×211×14.9mm/1.28kg



售價：$6,998（i5）、$8,198（i7）



文、圖：B1807



查詢：HUAWEI/8128 8810