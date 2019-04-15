﻿親民靚料 粥底火鍋

香港人最愛的火鍋，開得成行成市，最近銅鑼灣又有新成員進駐，名為港島粥記海鮮火鍋，主打粥底火鍋及供應多款生猛海鮮，而且套餐試食價每位只是$198，豈可不試？



火鍋店地方寬敞，空間感十足，以卡座為主，讓人坐得舒適。而且窗明几淨，抹得一塵不染，沒有一般火鍋店的油膩感，絕對讓人加分。



套餐已包括了十五款食物，有海鮮、肉類、蔬菜及配料，豐富多元。先說海鮮，每客有齊新鮮元貝、鮑魚、肉蟹、海蝦、白蜆及沙白六款，海鮮即叫即劏，以確保新鮮。鮮元貝大如手掌，肉厚鮮甜；鮑魚大隻爽彈，特別鮮味；海蝦最為生猛，上枱時鮮蹦活跳。至於肉蟹香甜多膏，絕對是上品。吃畢海鮮，便到肉類登場。新張期間每位客人送贈兩片A4和牛，套餐還包括了五花腩片和豬脢肉，十分豐富。和牛肉味濃郁，油份充足，令人吃不停口。五花腩片爽脆有肉香，加上軟骨位置富嚼勁，坊間少有；豬脢肉油份較少，但肉味香濃，不能錯過。其餘配料有娃娃菜、芝士腸、粟米及本菇，當中手打牛肉餅最特別，以人手打成，彈牙滋味，口感極佳。嘗過配料，便到粥底，為保持粥品綿密順滑，煮粥過程均由侍應代勞。將滿載海鮮精華的粥水煮起，再加入粥膽、南瓜粒、芋頭粒烹煮，邊煮邊把粥膽飯粒、南瓜粒及芋頭粒壓成糊狀，收水後按喜好放入芫荽，吃時加入花生或冬菜提味。海鮮粥鮮香四溢，入口清甜軟綿，回味無窮。



套餐份量豐足，讓人捧腹而回。若想再豐富一些，可額外單點配料，每碟收費二十元起，非常划算！當中首推走地文昌雞，火煱店負責人石先生踏遍大江南北找尋，得來不易。「我特別引入這走地文昌雞，因牠雞味濃郁，連皮也是脆口，非常好吃，大家試過就會明白。」



港島粥記海鮮火鍋



地址：銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場9樓全層 查詢：2758 5777 / 2758 5778



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛