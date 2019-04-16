﻿淡路島花海遊

日本兵庫縣淡路島（Awaji Island）自從2000年辦過淡路花博後，到該島賞花便成為訪客的重點遊趣，這趟關西觀光大使Mukoangie的Muko（木哥）及Angie（杏子），來到由著名建築師安藤忠雄構建、當年的花博會場淡路夢舞台，立時已被醉人花海迷倒。文、圖：林逸



鳴謝：淡路島觀光協會、



Peach Aviation



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



淡路夢舞台，所在地原來是當年用作挖泥填海構建關西機場人工島的地方，經整頓後便透過大規模綠化行動，讓這地變成一個植物天堂，園區內除有大型溫室「奇跡之星植物館」，更有戶外的花壇設施「百段苑」，以及多元化的綠化園區，配合酒店、國際會議場地及購物消閒設施，現已成為一個極受歡迎的度假好去處。



值得留意是在4月20日至6月9日，該館會換上全新的展示主題，就是淡路夢舞台薔薇祭，館內、館內都給佈置成昔日歐洲宮殿般的模樣，向大家展示玫瑰的魅力。



奇跡之星 植物天堂



這趟木哥及杏子到訪奇跡之星植物館，整個奇跡之星植物館便由六大展廳構成，除變身成為花見の庭的第五展廳，其他包括主要展示仙人掌等植物的第一展廳「植物展廳」、滿有熱帶風情的第二展廳「熱帶花園」、饒富日式園林格局的第三展廳「植物圍繞下的新生活」、讓人透過五感細味植物氣息的第四展廳「慰藉庭院」，以及在特設洞窟內栽種多款蕨類、秋海棠等植物的羊齒展廳等等，都教人感到眼前一亮。



有意到訪奇跡之星植物館，請留意該館每天上午十時至下午六時開館，門票成人600日圓（約42港元），長者半價。



淡路夢舞台



地址：兵庫縣淡路市夢舞台1番地



電話：81 799 74 1000



網頁：www.yumebutai.co.jp



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



樂桃航空（Peach Aviation）由香港至大阪，單程機票約730港元起，上述票價尚未包括稅項、寄艙行李費用及相關附加費用。



網頁：www.flypeach.com



由關西機場、大阪難波及大阪梅田均有高速巴士前往淡路島，車程約兩小時至兩個半小時。



網頁：www.honshi-bus.co.jp



www.awajishima-kanko.jp（淡路島觀光協會網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）



