﻿熊本1 江戶醬油物語

看似平凡的佐料能為菜餚提味，增添特色，是讓菜式美味的秘訣之一。近年各地名廚努力鑽研調味料的運用，《福布斯》網站去年將獨特的調味料列為美食潮流；今年3月舉行《亞洲50最佳餐廳》論壇，探討香料和食鹽各種風味，認為調味料是烹調不可或缺的元素。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



日式醬油 非凡五味



調味料是美饌靈魂所在，除提升味道，更賦予菜餚層次和風味。中外烹調常用佐料超過一百種，僅是食鹽已有山、海不同地域的風味區別，食油和醬醋亦然。以亞洲人烹調必備醬油而言，中式醬油鹹香而濃稠適中，星馬醬油帶焦糖香甜而質感厚實，至於日式醬油淡雅清甜而富豆香。按傳統製成的風味小菜，若然花上心思，以醬油調味，即可為食材增添甜、酸、苦、辣以外的第五味Umami。



古早風味 特色甜品



Fifi趁初春到九州賞櫻，途經熊本鄉鎮，於江戶時期文化古跡建築「浜田醬油屋」稍作歇息，細嚐以自家醬油入饌的鹹風甜點。逾二百年歷史的浜田醬油屋由第七代傳人浜田康成掌舵，手製頭抽醬油以兩層樓高的祖傳雪松木桶發酵，按傳統以人手攪拌，精品頭抽醬油味道鮮甜而豆香四溢，帶有九州醬油的甜味，作為甜品的佐料，味道出奇淡雅而柔和。



浜田屋的醬油軟雪糕以冷壓生醬油配合家傳江戶頭抽提味，前者生醬油未經加熱，混成軟雪糕仍在發酵階段，後者以江戶時代元祖浜田屋醬油配方提煉，屬非賣品的頭抽味道鮮甜，混合日本牛乳軟雪糕，口感順滑綿密，豆香風味迷人。接下來的甜米酒布甸配焙茶啫喱，以Kinako烤大豆粉和醬油提味，味道略為濃郁，然而鹹、甜味道平衡，風味柔和而帶培茶甘澀，以及陣陣豆香；布甸集奶香、酒香和烤香三重香氣，質感綿滑細緻，與啫喱魚膠的煙韌口感相映成趣。糯米小糰子口感軟糯，吃時蘸上少許醬油，甜美可口，散發東瀛味醂風味。細嚐各式醬油甜點，再來一口綠茶，為這鄉間旅途畫上完美句點。



浜田醬油屋



地址：日本熊本縣



熊本市西區



小島6丁目9-1



查詢：81 96 329 7111