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﻿東瀛頭抽 烹煮華膳

2019-04-16 列印
■米芝蓮三星唐人館歐國強師傅煎焗伊勢龍蝦時，以極上頭抽醬油增添香氣。
■新加坡東寶中餐廳張偉忠師傅的馬來西亞肉骨茶，既有當歸甘澀，又有香蒜和白胡椒的辛香。
■文萊麗宮餐廳陳志新師傅的滷麵，以老雞、豬骨、丁香和八角熬煮湯底，配合冰糖和醬油提味。
■新加坡汕頭海鮮王振國師傅炮製的潮州滷肉散發香蘭葉的香氣，以及九州頭抽的獨特豆香。
■米芝蓮三星唐人館歐國強師傅的煎焗伊勢龍蝦，口感爽彈，惹味十足。
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　　近年各地星級名廚在食材運用花盡心思，以各地配料為菜餚帶出不同風味。早前香港及星、馬名廚齊集九州，烹調美食盡顯地道醬油的風味，當中香港米芝蓮三星餐廳唐人館的歐國強師傅鍾情東瀛頭抽，愛其鹹中帶鮮，特別以地道頭抽煎焗伊勢龍蝦，風味猶如矜貴版的豉油王煎大蝦。歐師傅首先以薑蓉和葱段起鑊，接着將泡過油的龍蝦回鑊，淋上麻油和頭抽提鮮後焗煮，最後在鑊邊灒下頭抽增添香氣，龍蝦惹味而不失彈牙，秘訣在於東瀛頭抽鮮甜微鹹而富豆香的獨特風味。至於新加坡東寶中餐廳張偉忠師傅烹煮的馬來西亞肉骨茶，不同於新加坡肉骨茶的濃重胡椒香氣，而以藥膳入湯，選用當歸、黨參和八角等藥材，配搭五花腩和排骨熬成，並以日本頭抽代替傳統醬油，配合砂勞越白胡椒提味，吃時先嘗到濃濃的當歸甘澀味，接着是胡椒辛辣中帶陣陣豆香，喝罷渾身暖和。
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