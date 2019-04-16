﻿約會海象學保育

香港海洋公園的「親親動物月」活動最近新增了「約會海象」體驗，大眾可親手觸摸和餵飼體重逾一千公斤的「海中大象」，了解其標誌性的獠牙多功能作用，同時進一步提升保育意識。



平時入園遠距離看海象，以為牠全身光禿禿，原來牠身上覆蓋着一層毛髮抗寒，當然，保暖還得靠其厚厚的脂肪層。至於海象標誌性的長牙，一般能生長至一米長，用來插入冰層鑿洞呼吸、在海底或泥中挖掘覓食，也可借力抓住冰塊，把龐大身軀拉出水面。雄性海象更會利用長牙來打架，以保衞領土和配偶。與園內兩隻海象相處逾六年的高級海洋哺乳類動物監督Adam Yeung表示，要確保海象健康，除定期替牠們量體溫、抽血及磅重外，還要護理牙齒。「因為牠們兩隻牙比較特別，神經線位置很高，就算蛀牙、斷裂或弄損，牠們未必即時覺得痛，所以經常要檢查牙齒和牙肉。」不說不知，如果海象牙肉受損，護理員會用中式療法——西瓜霜，來幫牠們護理。



一般而言，人工飼養的海象平均壽命可達四十年，雄性海象平均重約一千五百公斤，雌性海象則重約一千公斤，牠們食量驚人，以園內雄性海象Rock和雌性海象Miru為例，牠們一天共吃五餐，每隻全日最多吃二十七至三十八公斤食物。園內主要餵飼魚、魷魚和蚌，並會額外提供維他命丸補充營養。與海象成為朋友，只是餵飼牠們喜歡的食物並不足夠，護理員每天要和牠們玩遊戲建立感情，不過海象體形龐大，不可隨意叫牠們去任何地方玩，Adam透露：「我們會製造一些冰和牠們玩，甚至噴一些雪，牠們看到後會躺在地面滾來滾去！」



全球暖化問題，令不少動物生命備受威脅，包括海象。「在野外，海象靠冰來生存，交配期、換毛期、休息時都在冰塊上，加上牠們是群體動物，體形龐大，需要的冰塊面積更大，食物量也很大。」是次公園首度開放予遊人接觸海象，希望藉此提升大眾的保育意識。「如果每個小朋友都有保護環境的意識，十年、二十年後，就可將之一代一代傳承下去。」Adam說。文︰Katrina



部份圖片︰陳鐵剛 查詢：www.oceanpark.com.hk