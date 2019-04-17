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﻿炫亮妝品 夏日熱推

2019-04-17 列印
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 夏日彩妝色彩份外奪目，好像Cle de Peau Beaute最新推出的夏日彩妝系列，以炫亮光芒為主題，主打作是亮膚光影粉，糅合精緻的橙色與甜蜜的粉紅色，超細緻金銀粉末可為肌膚提亮。幼滑熒亮唇膏能將光線多角度凝聚，散射立體豐盈光芒，加上色彩鮮明，質感順滑易塗，是為重點推介。

文︰Angel

查詢︰2234 7111
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