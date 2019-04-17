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﻿潮牌聯乘班戟 限定登場

2019-04-17 列印
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         Cath Kidston的最新春夏系列以Let Life Blossom為主題，以盛放的粉紅色花海為設計藍本，為配合新系列，由即日起至4月22日，品牌與gram cafe & pancakes推出限定玫瑰花漾班戟，混入玫瑰水製作的班戟塗上濃厚的鮮打忌廉，面層襯托一朶奶油玫瑰花，外形極吸睛。凡於推廣期間惠顧的顧客，更可獲贈Cath Kidston $50現金購物禮券，而每日首十位顧客更可額外獲潤手霜一支。

文︰Angel

售價︰$98　查詢︰2362 8880
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