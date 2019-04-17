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﻿星光彩妝 Keep Rolling

2019-04-17 列印
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今年的香港電影金像獎頒獎典禮剛結束，大家為得獎者歡呼同時，又有否留意其主題為「Keep Rolling」呢？其實這主題是寓意香港電影工作者要謹守對電影創作的熱誠，不怕艱苦，為觀眾展現更多創意和新鮮感。而這主題，亦關乎到扮靚意念，皆因GIORGIO ARMANI Beauty化妝團隊利用品牌標誌性的底妝及彩妝產品，為今年香港電影金像獎部份候選人化妝，並進行《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮特刊》的拍攝，期望透過最鮮明形象，向觀眾展示Keep Rolling主題。

　　此外，品牌由即日起特別推出金色包裝的ARMANI CINEMA限量版星光彩妝套裝，展現紅地毯魅力。內裏包括星光絲絨啞亮唇釉及星光絲光輕透氣墊精華粉底，包裝華麗又實用，套裝只限尖沙咀及時代廣場連卡佛品牌專櫃內發售。文︰Angel

查詢︰3188 5903
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