﻿星光彩妝 Keep Rolling

在台灣，鴻海董事長郭台銘首度透露有意參選總統，他並表示，會在這兩天決定。 郭台銘首度透露有意參選總統，並表示會在這兩天決定。他亦強調，若決定參選總統，會經過國民黨的正常初選程序，不會接受徵召。他其後又在社交網站發文，指「若我真的要做，我可以改變甚麼，做甚麼，達成甚麼？」，並指「我適不適合，除了大家的看法，最重要的是我需先說服自己為何而戰才能在未來的路上無所畏懼，勇往直前。」 另外，他在文中亦提及高雄市市長韓國瑜，並指「人要我找韓市長，有些要韓市長找我，所以我昨天才和媒體說大家覺得他很適合，那我就以我現在的身份給他建議」。他又指，「我想所有國民黨有機會的選舉人，是真的要警惕，...

2019-04-17