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﻿今天開幕 上海車展SUV大晒冷

2019-04-18 列印
■福士SMV Concept集合四驅車與七人車特色於一身，車長5.1米，軸距近3米，非常巨型。
■Teramont X是上汽大眾設計的斜背跑格五座SUV，今年夏季上市。
■福士內地副線品牌Jetta推出全新VS5四驅車，格式跟Tiguan接近。
■平治Concept GLB是一款小型七座SUV概念車，以A-Class底盤硬件為基礎，生產版夏季出場。
■福士SUV Coupe概念車，賣點是斜背時尚造型，據知會交由一汽大眾負責生產。
■福士電動車品牌ID.另一新作RoomZZ，內外設計科幻創新，未知投產日期。
■奧迪AI:ME電動概念車備有Level 4自動駕駛功能，專為城市代步而設計。
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        今年踏入第18屆的上海國際車展，今天起一連八日（4月18日至25日），假上海青浦區國家會展中心舉行。兩家德國大廠福士（內地稱大眾）及平治均以強大陣容參展，不約而同帶來多款全新SUV玩樂車，迎合內地最熾熱市場需求。

文：彭志揚　圖：VW、Mercedes-Benz
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