﻿悠遊鹿港藝術村

台灣彰化縣鹿港，是個古老的商港小鎮，在碼頭附近、有許多土產賣店的老街，便瀰漫着濃濃古樸風情，可是鹿港也非只有古韻，就在距離老街不太遠的鹿港藝術村，白色建築群中滿佈繽紛彩繪，吸引不少現代文青前往朝聖。



文、圖︰Kengi 鳴謝︰美和旅遊、鹿港永樂酒店、彰化縣政府城市暨觀光發展處



日治宿舍大變身



台灣人對文物保護及活化的意識極強，以彰化縣鹿港為例，昔日由日本人統治時興建的宿舍，現已變身成為由多幢白色平房組成的文青熱點鹿港藝術村。



原來由1998年開始，彰化縣政府便積極研究保育這些舊宿舍的可行性，有關官員認為與其讓舊宿舍荒廢，倒不如改造成為一處結合休閒及藝術的空間，經過一輪翻新工程後，又名桂花巷藝術村的鹿港藝術村終在2000年正式落成。



鹿港藝術村的主要營運方向包括各類型的藝術展覽、文化活動及藝術教育推廣等等，至於重點發展項目則是駐村藝術家計劃，容許藝術家在這些房子內建立工作室，推動不同類型的藝術創作，當中既有專門製作傳統面譜的，也有專注書法創作的，以及鑽研雕花工藝的，稱得上是琳琅滿目，不過由於這些藝術家多為自由創作者，工作室並沒有固定的開放時間呢！幸好即使只是在室外閒逛，欣賞建築物牆壁上的彩繪及尋找有趣的日式裝置，也能教人樂在其中，這趟我便在角落處發現一盞在日本傳統建築物中常可看見的石燈，加上木格子窗及屋簷都很有風味，確是打卡好去處。



網頁︰www.facebook.com/lukangartistvillage